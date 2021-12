Corrida dos Médicos tem percurso de 6 km na orla da Barra-Ondina

A capital baiana recebe neste domingo, 20, a Corrida dos Médicos, apoiada pela Central Nacional Unimed (CNU) pelo segundo ano consecutivo. A corrida, realizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA), tem o percurso de 6 km e vai contornar a orla da Barra-Ondina.

Com largada às 6h30, na Praça Sol Bahia, em frente ao Teatro Isba, a prova terá duração máxima de uma hora e dez minutos, para que todos os competidores tenham tempo de fazer o trajeto.

O evento já é tradição no calendário do atletismo baiano e celebra o Dia do Médico, comemorado nesta sexta-feira, 18. As inscrições podem ser feitas pelo site Central da Corrida, e poderão participar médicos, estudantes de medicina e o público em geral, além de atletas Portadores de Necessidades Especiais (PNEs). Clientes Unimed terão 20% de desconto no valor da inscrição.

