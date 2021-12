Corrente pela vida é instrumento para superação

De madrugada uma mulher desesperada ligou para o serviço 141 com pensamento suicida. Do outro lado da linha, a voluntária Josiana Rocha, 52, a acalmou, ouvindo os problemas narrados para que o ato não fosse cometido. E uma vida foi salva.

Neste mês, voltado à mobilização pela prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida (CVV), localizado em Nazaré, é uma referência. A instituição realiza dois mil atendimentos anuais, buscando aliviar o sofrimento e facilitar o desabafo das pessoas que precisam ser ouvidas.

Fundada há 28 anos por um grupo de voluntários, a organização não governamental é mantida pela Associação Baiana de Apoio à Vida (Abavi) e reconhecida como entidade de utilidade pública federal.

Segundo a presidente da Abavi, Josiana Rocha, a principal intenção do serviço é prestar apoio emocional realizado por telefone, chat, e-mail, Voip, correspondência ou pessoalmente nos postos do CVV em todo o país.

"Trata-se de um programa gratuito, oferecido por voluntários que se colocam disponíveis a outra pessoa e se preocupam com o sentimento dela", afirma.

Estadual

O Centro Antiveneno da Bahia (Ciave), sediado na rua direta do Saboeiro, no prédio anexo do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), é outra entidade que acolhe pacientes com risco de suicídio ou que já cometeram alguma tentativa, por meio do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio (Neps).

A organização, da estrutura da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), presta apoio psicológico, psiquiátrico e terapêutico a quem procura o serviço.

Um exemplo de superação é Tânia*, 36, professora, empresária, divorciada, mãe de duas meninas, que encontrou apoio no Neps quando tentou se matar em janeiro deste ano. Ela se desloca toda quarta-feira da Pituba ao núcleo para se tratar e, principalmente, para ajudar outras pessoas a se recuperar da depressão e evitar impulsos suicidas.

Acompanhada pelos profissionais do Neps há seis meses, a professora tem conquistado resultados surpreendentes. Ela faz terapia ocupacional e interage com os outros pacientes nas atividades realizadas em grupo na unidade.

Tânia, que é mediadora de leitura das oficinas literárias realizadas pelo Neps, revelou que ainda criança tinha depressão, mas os pais não percebiam. Na adolescência desenvolveu pensamentos suicidas. "Por questões financeiras e familiares tive uma crise e tentei suicídio. Mas busquei ajuda", diz ela, que adora ministrar aulas.

Para ela, quanto mais as pessoas falarem sobre o transtorno psiquiátrico, mais ajudarão os pacientes potenciais a se recuperarem da depressão.

Questionada a respeito do tratamento, diz que tem sido muito bem acolhida e se sente fortalecida. "Aqui há profissionais engajados e comprometidos, que tratam não só das questões fisiológicas, mas emocionais, sociais e culturais".

* Nome fictício

