Correios suspendem entregas em quatro bairros de Salvador

Devido a insegurança e os recorrentes assaltos aos carteiros, os funcionários dos Correios suspenderam as entregas de correspondências em quatro bairros de Salvador, considerados de alto risco.

De acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos da Bahia, (Sincotelba), os serviços estão interrompidas nos bairros de São Caetano, da Capelinha, da Fazenda Grande e de Boa Vista.

Segundo o diretor do Sincotelba, Joseval Cunha, os funcionários têm sofrido ameaças durante o trabalho ao menos uma vez por semana na região. "A vida do profissional está em risco. Além do assalto, eles são ameaçados e até agredidos", afirma o sindicalista.

Nos últimos dois meses, 37 carteiros foram vítimas de alguma ação de bandidos nas principais avenidas destes bairros. Ainda de acordo com o diretor, a empresa já tem conhecimento das ocorrências e a orientação é suspender as atividades nos locais.

"Notificamos a empresa a respeito dos fatos ocorridos e ela precisa tomar providências, seja colocando seguranças acompanhando os profissionais ou buscando outros meios para garantir a segurança, só não pode continuar desse jeito", pontua o diretor.

Para ter acesso às cartas, é preciso se dirigir até a Central de Entrega dos Correios, localizada no bairro de São Caetano, munidos de documento de identidade. Já para encomendas grandes, feitas através dos veículos dos Correios, a retirada deve ser feita na Central da Pituba.

