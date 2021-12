Correios recebe propostas de venda do imóvel no bairro da Pituba

Os Correios lançaram o edital para licitação do edifício onde ficava a antiga agência Pituba, em Salvador: uma estrutura de 17 andares, com 42 mil metros quadrados de área construída, num cobiçado terreno de 35 mil metros quadrados em um bairro de classe média alta, a apenas duas quadras da Praia da Pituba. A medida foi tomada para reduzir os custos e tornar a carteira de imóvel mais eficiente.

A licitação para venda se dará por maior oferta de preço e o valor mínimo é de R$ 248 milhões. Ao todo, os Correios pretendem licitar 16 imóveis, em oito Estados e no Distrito Federal. Além da unidade em Salvador (BA), serão vendidos imóveis em Brasília (DF), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Niterói e Itaboraí (RJ), Porto Alegre e Erechim (RS), Itajaí (SC), São José do Rio Preto e Botucatu (SP).

Os interessados em participar da licitação do imóvel devem recolher caução e apresentar as propostas, em envelopes fechados, que serão abertos somente na data marcada. As propostas podem ser enviadas até as 9h do dia 13 de fevereiro de 2019.

Esculturas de Mário Cravo Júnior

As esculturas não farão parte do leilão o conjunto de esculturas do artista Mário Cravo Júnior, expostas atualmente no terreno do imóvel da Pituba (três esculturas em chapa de metal de Oxalá, Exu e Iemanjá e dez relevos de metal). Os Correios já se reuniram com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) para as tratativas de doação das esculturas para o governo do Estado. As peças serão retiradas e restauradas pelo governo da Bahia para posterior instalação em um dos museus de Salvador.

