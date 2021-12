Correios mantêm atividades normalmente em Salvador

Apesar da greve deflagrada em algumas regiões do Brasil desde terça-feira, 18, as atividades da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) continuam normalmente na Bahia, nesta quinta-feira, 20, segundo a assessoria de imprensa da empresa.

Nesta quarta-feira, 19, durante audiência no Tribunal Superior do Trabalho (TST), os representantes da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fentect) propuseram reajuste salarial de 5,2 %, R$ 80 como aumento linear, reajuste de 8,84% no ticket alimentação e manutenção das cláusulas sociais, além da compensação pelos dias parados. O patronato não aceitou o acordo.



Por conta do impasse, o TST decidiu levar a julgamento o dissídio dos Correios, já que não houve acordo entre a empresa e o sindicato na audiência de conciliação. A ministra Kátia Arruda será a relatora e definirá a data do julgamento.

Em Salvador, a categoria avaliará as propostas nesta quinta-feira, 20, em assembleia que acontece a partir das 19h, na Praça da Inglaterra, de acordo com a assessoria de imprensa dos Correios.

Reivindicações - A categoria paralisa as atividades porque pede reajuste de 43,7% -- soma das perdas salarias desde o Plano Real e da inflação do período mais aumento real -- e aumento linear de R$ 200, ticket alimentação de R$ 35 por dia, a contratação imediata de 30 mil trabalhadores e o fim das terceirizações, além de garantias de melhores condições de trabalho.



As negociações começaram há mais de um mês, e, inicialmente, os Correios ofereceram 3% de reajuste. A proposta foi rejeitada por unanimidade nas assembleias realizadas pela categoria em todo o país, e, na semana passada, a empresa voltou a fazer nova proposta, desta vez de 5,2% de ajuste -- equivalente à inflação dos últimos 12 meses.



Os Correios afirmam que o reajuste de 5,2% elevaria o salário-base inicial para R$ 991,77. "Se somado o adicional de atividade que os carteiros recebem, o vencimento subiria para R$ 1.289,30. Este cargo é de nível médio", informaram, em nota.

Determinação - O Tribunal Superior do Trabalho (TST) estipulou, nesta quarta-feira, 20, que 40% dos funcionários em cada agência dos Correios devem manter as atividades durante a greve da categoria. Caso a determinação não seja cumprida, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (Fentect) será multada em R$ 50 mil por dia.



A decisão será publicada no Diário Oficial da Justiça nessa quinta-feira. A Federação manifestou insatisfação em relação à decisão da ministra Maria Cristina Peduzzi, que conduziu a audiência de conciliação entre as partes e que acabou sem acordo. Segundo Maria Cristina, foi considerada a proximidade do período eleitoral e a necessidade de manutenção dos serviços.

