Correios lança selo em homenagem ao Ilê Axé Opô Afonjá

O Terreiro do Ilê Axé Opô Afonjá, fundado em 1910, pela iyalorixá Eugênia Anna dos Santos, mãe Aninha, e dedicado a Xangô, o orixá da justiça, terá a partir deste sábado, 13, uma homenagem dos Correios, com o lançamento do selo Ilê Axé Opô Afonjá, criado pela artista plástica Rose Vermelho.

De acordo com informações da assessoria dos Correios, o selo tem tiragem de 300 mil exemplares, com prazo de comercialização até 31 de dezembro de 2016 e a peça filatélica visa evidenciar a importância do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, renomado em todo o País.

Hoje, o terreiro está sob o comando de Maria Stella de Azevedo Santos, mãe Stella, e o lançamento será na própria sede do terreiro, às 10h, em São Gonçalo do Retiro, no Cabula.

