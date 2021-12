Correios lança carimbo comemorativo "A TARDE -100 anos"

Em homenagem ao aniversário do jornal A TARDE, que completa 100 de existência nesta segunda-feira, 15, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) lançou um carimbo comemorativo com a marca do centenário grupo de comunicação.

O carimbo foi divulgado oficialmente, no final da tarde desta quinta, durante a celebração comemorativa do Grupo A TARDE, realizada na sede do veículo, no bairro do Caminho das Árvores (Avenida Tancredo Neves).

De acordo com o Diretor dos Correios na Bahia, Cláudio Garcia, o carimbo será aplicado sobre um selo personalizado, criado especialmente para o evento, e ficará disponível na unidade dos Correios do bairro da Pituba durante dois meses.

As peças carimbadas e assinadas pelas autoridades presentes na celebração do centenário do jornal A TARDE, dentre elas a vice-presidente do Conselho Administrativo do Grupo A TARDE, Vera Simões, farão parte do acervo do Museu Postal dos Correios, em Brasília.

As cartelas, que passarão a compor o acervo filatélico da Bahia, servirão como fonte de pesquisa e registro do acontecimento no contexto histórico e sociocultural do Estado.

Correios e A TARDE - A homenagem dos Correios foi aplaudida pelo Presidente do Conselho Administrativo do Grupo A TARDE, Renato Simões, que lembrou durante discurso que seu pai e fundador do Jornal A TARDE, Ernesto Simões Filho, foi também o primeiro diretor da empresa Correios na Bahia.

Sobre a história do Grupo, Renato Simões destacou a importância do veículo de comunicação para a Bahia. "A TARDE é um vespertino - pela manhã, à tarde e à noite - que sempre esteve a serviço da Bahia", enfatizou.

