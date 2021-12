Correios inicia campanha de natal nesta terça

A Campanha Papai Noel dos Correios será lançada na próxima terça, 12. O projeto, realizado há 24 anos, já recebeu 3,4 milhões de cartas destinadas ao "bom velhinho", destas 2 milhões atendiam aos critérios da campanha e cerca de 75% foram adotadas.

Interessados em presentear uma criança podem adotar uma carta na agência dos Correios, da Pituba, e depois entregar os presentes no mesmo local até 13 de dezembro. A ação também acontece Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Juazeiro, e Ipiaú. Confira os postos de atendimento da campanha no interior no site do projeto.

adblock ativo