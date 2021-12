Correios anunciam greve a partir da noite desta terça

Em uma Assembleia com funcionários dos Correios na Praça da Inglaterra, no Comércio, foi decidido que a categoria entra em greve a partir das 22h desta terça-feira, 19, por tempo indeterminado.

A categoria rejeitou a proposta do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Emmanuel Pereira, para a paralisação da campanha salarial até 31 de dezembro de 2017. A data-base deveria ter ocorrido no dia 1º de agosto.

O presidente do Sincotelba, Josué Canto, afirmou que "essa é a pior de todas as propostas das últimas 50 décadas de história dos Correios, pois exclui várias cláusulas benéficas para o trabalhador". Para ele, o objetivo é enxugar e sucatear a estatal, visando a privatização.

Os funcionários reivindicam 8% de reposição salarial, além de lutar contra a ameaça de demissão motivada, privatização, fechamento de agências, falta de segurança, falta de funcionários, alterações no plano de saúde, suspensão de férias e horas-extras, reformas trabalhista e previdenciária.

Segundo o Sindicato dos Correios da Bahia (Sincotelba), a categoria pretende realizar uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 20, em frente a sede dos Correios na Pituba, a partir das 8h.

