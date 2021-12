Correios altera serviço de retirada de encomenda

O serviço de retirada de encomendas de consumidores de São Caetano e Fazenda Grande foi restringido no posto provisório, instalado na agência central dos Correios, na Praça da Inglaterra (Comércio), na terça-feira, 10. Isso porque a instituição promete retomar, gradativamente, a distribuição domiciliar nestes bairros.

A assessoria de comunicação dos Correios informou que "os objetos já lançados no sistema para retirada no posto do Comércio continuarão no local, aguardando a retirada, com prazo de sete dias".

Desde a última segunda, o direcionamento das encomendas para a central foi cancelado. Os produtos serão entregues diretamente em domicílio.

O serviço - suspenso no dia 9 de janeiro deste ano - foi interrompido em função da falta de segurança nos bairros. As encomendas de valor agregado, geralmente adquiridos pela internet, passaram a ser encaminhadas para a central. Correspondências comuns continuaram a ser entregues.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia (Sincotelba), Josué Canto diz que, entre dezembro de 2014 e janeiro deste ano, houve uma média de três assaltos por semana. "Em todos os outros bairros, os carteiros correm riscos. Mas nesses locais estava demais", diz .

Direitos

Por meio da assessoria de comunicação, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que foi realizada reunião com representantes dos Correios. Do encontro, foi formada comissão para atuar nestes locais. A PM vai atuar no policiamento ostensivo. Já as polícias Civil e Federal atuam na investigação de quadrilhas especializadas em roubo de carteiros.

Morador de São Caetano, o estudante Rogério Silva, 30, acredita que toda a situação é um descaso com o cliente, pois "vai de encontro ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)".

O superintendente do Procon, Marcos Antônio Medrado, declarou, por meio de nota, que "a informação é direito básico do consumidor, conforme estabelece o CDC, e deve ser sempre clara e precisa", explica.

Mesmo sem filas, na terça, o movimento foi intenso no setor de entrega de encomendas para consumidores desses bairros, na central da praça da Inglaterra. De acordo com uma atendente, mais de 22 produtos foram entregues pela manhã.

adblock ativo