Correios alegam risco e proíbem entregas em São Caetano

A trabalhadora autônoma Maria Célia França, 43, se surpreendeu ao receber um comunicado dos Correios pedindo que ela retirasse a mercadoria que comprou pela internet em uma agência da empresa.

Ao ser atendida na unidade da Pituba, ela foi informada de que o par de tênis comprado em novembro não foi entregue na residência de número 332 da rua Ana Mariane Bitencourt, São Caetano, porque o endereço é considerado uma área de risco.

"O atendente me disse que São Caetano estava sinalizado com uma caveira em um mapa da empresa. E que, nos bairros sinalizados desta forma os funcionários não levam o produto", relatou.

Segundo Maria Célia, o produto estava prestes a ser devolvido porque o prazo de cinco dias úteis para a retirada havia vencido. "É um transtorno muito grande. Eu quero saber como eles fazem essa classificação, pois a insegurança está presente em todos os bairros da cidade", disse.

Bairros

De acordo com a Assessoria de Comunicação dos Correios, a distribuição porta a porta está temporariamente suspensa nos bairros de São Caetano, Fazenda Grande e Boa Vista do São Caetano. A restrição é válida apenas para produtos de alto valor agregado e por questões de segurança. Conforme a empresa, apenas no ano passado foram registrados 30 assaltos na região, colocando em risco, inclusive, a integridade física dos carteiros.

A equipe de reportagem questionou quais são os demais bairros considerados como área de risco pela empresa, mas a assessoria não informou. Por telefone, o setor informou ainda que, além de não ser realizada em bairros de risco, a entrega é vetada a ruas que não são registradas pela prefeitura. Em nota, a empresa informou que já está tomando as medidas cabíveis para que o serviço seja normalizado o mais breve possível.

Apesar do alto índice de roubos a carteiros, a Polícia Civil informou, por meio de sua assessoria, que nenhuma ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Territorial de São Caetano pela prestadora de serviço ou por moradores da região. Ainda conforme a polícia, é preciso registrar os casos para que o policiamento ostensivo seja intensificado nos bairros.

O enfermeiro Joseildo Santos, 45, que também mora em São Caetano, disse que foi três vezes à agência, nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, para buscar um relógio, que também não foi entregue. "Estava muito cheio, o deslocamento é desgastante", afirmou.

Para o administrador Ezequiel de Carvalho, 47, que também precisou retirar um produto na agência dos Correios do Comércio, a suspensão do serviço é um ato discriminatório. "Eu moro em uma rua tranquila. Não é justo ser penalizado pelo preconceito", opinou.

O advogado da área cível, Cândido Sá, orienta os consumidores a reclamarem na Justiça pelo não recebimento do produto. "Quem compra via online tem o direito de receber a mercadoria em casa", diz. Ele explica que se a empresa não está cumprindo com parte do contrato dela, tem que devolver o dinheiro. "Se isso não ocorrer, o consumidor tem direito à indenização", explica.

Ainda conforme o advogado, o processo contra os Correios tem que ser aberto pelo fornecedor do produto, que é quem contrata os serviços da empresa. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor não respondeu à solicitação feita nesta sexta-feira, 9, pela equipe de A TARDE.

adblock ativo