Correios abrem edital para leilão de agência de Salvador

Foi aberto nesta quarta-feira, 9, o edital para licitação da antiga Agência dos Correios, situada no bairro da Pituba, em Salvador. A oferta mínima da licitação de venda é de R$ 248 milhões.

O prédio conta com uma estrutura de 17 andares, com 44 mil metros quadrados construídos, em um terreno de 35 mil metros quadrados em um dos bairros mais desejados da capital.

Os interessados poderão recolher caução e apresentar as propostas em envelopes fechados, que serão abertos somente na data do leilão. As ofertas devem ser feitas até ás 9h30 do dia 13 de fevereiro. Para obter mais informações é necessário acessar o site dos Correios.

Esculturas de Mário Cravo Júnior

As esculturas em chapa de metal de Oxalá, Exu e Iemanjá, esculpidas pelo artista plástico Mário Cravo Júnior, não farão parte do leilão. O órgão e o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) se reuniram e decidiram optar por doar as esculturas que serão levadas a um dos museus de Salvador.

