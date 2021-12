Correios abre processo seletivo para Jovem Aprendiz

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) abre inscrição a partir do dia 16 de dezembro para processo seletivo do programa Jovem Aprendiz. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site dos Correios até 5 de janeiro.

São oferecidas 2.529 vagas para contratação de jovens aprendizes na formação de Auxiliar Administrativo, de acordo com o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho.

Dentre as exigências para participação, é necessário ter idade entre 14 e 22 anos completos (com exceção das pessoas com deficiência, cuja idade máxima não se aplica), estar matriculado e frequentando a escola, e ter disponibilidade para cumprir 20 horas semanais da jornada de aprendizagem.

A primeira fase do processo de seleção será constituída pela inscrição e a segunda será a fase pré-admissional, constituída de exames médicos pré-admissionais. O curso de aprendizagem, do qual participarão os aprovados que forem contratados, será realizado no SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (parte teórica) e na ECT (parte prática).

