Córrego transborda no Rio Vermelho e complica trânsito

A forte chuva que atinge Salvador desde o final da manhã desta sexta-feira, 20, deixa vários pontos da cidade alagados. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), no Rio Vermelho, o córrego que fica no Largo da Mariquita transbordou e deixa a região cheia de água.

O órgão também alerta quem segue para Ondina, pela Orla. Os motoristas também enfrentam congestionamento nesta região devido à grande quantidade de água na pista.

Em Ondina, próximo a Localiza Semi Novos, a água toma conta da pista

Na Vasco da Gama e na Lucaia, sentido Iguatemi, o trânsito segue lento, por causa das poças de água nas avenidas. Quem passa pela Centenário, avenida Garibaldi, e Adhemar de Barros também enfrenta congestionamento.

Calçada

O órgão de trânsito pede que os condutores de carros de pequeno porte evitem a avenida Oscar Pontes (próximo ao ferryboat), o Dique do Tororó, nos dois sentidos e a Sete Portas, pois a água está chegando na altura da janela dos veículos.

adblock ativo