 Corregedoria da PM investigará ação truculenta contra jovem de black power em Salvador

A Corregedoria Geral da Polícia Militar da Bahia investigará a abordagem de um policial a um jovem negro, que terminou com murros e chutes, além de insultos racistas por parte do PM. O fato aconteceu neste final de semana em Salvador. Informações preliminares apontam que a cena ocorreu no Subúrbio Ferroviário. As imagens foram registradas por um morador e divulgadas nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira, 3.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que a corporação não compactua com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta. Além disso, confirmou que o vídeo será encaminhado para a Corregedoria Geral da PM para análise.

No vídeo, é possível ouvir o militar dizer: "Você pra mim é um ladrão. Você é vagabundo! Essa desgraça desse cabelo. Tire aí (o chapéu), vá! Essa desgraça aqui. Você é o quê? Você é trabalhador é, viado?"

Assista ao vídeo e acompanhe a abordagem policial:

