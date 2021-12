Corredor viário do BRT vai ser inaugurado nesta quarta pelo prefeito ACM Neto

Será inaugurado nesta quarta-feira, 30, o corredor viário da primeira etapa do sistema BRT, pelo prefeito de Salvador ACM Neto. A solenidade acontece, às 10h30, na Avenida Juracy Magalhães Júnior, em frente ao Centro Médico de Salvador, próximo a Santa Cruz. A intervenção trará mais fluidez ao trânsito da região, que passa a ser composto por via expressa e marginal.

O corredor viário do novo modal tem início pela via expressa na Av. ACM, na altura do Shopping da Bahia, e segue até o Parque da Cidade Joventino Silva. São três faixas e três elevados para a circulação de veículos nesse sentido, que possui 2,79km de extensão. O mesmo trajeto ainda é composto por uma via marginal com três faixas, duas paradas de ônibus, um acesso para via expressa e dois retornos.

No sentido contrário também será entregue a via expressa iniciada na Av. Juracy Magalhães Junior, seguindo até a Av. ACM (região do Shopping da Bahia) com três faixas e dois elevados para o tráfego de automóveis.

São 2,84km de extensão neste lado da via, que possui via marginal constituída por três faixas de tráfego, quatro paradas de ônibus e dois retornos. Além disso, em todo o sistema viário foram implantadas duas passarelas para pedestres: uma está localizada na região do Shopping da Bahia e a outra no Hospital Teresa de Lisieux.

