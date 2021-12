Corpos são abandonados em carro no bairro de São Caetano

Quatro homens foram encontrados mortos dentro de um carro no bairro de São Caetano, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 12.

Duas vítimas foram identificadas como o Jeanderson Júnior Neves Neres, de 16 anos, e Jeferson Barbosa Santos, 21. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o caso aconteceu por volta das 12h30, na rua Clériston Andrade.

Dois corpos estavam dentro do porta-malas de um Corsa Sedan de cor prata e outros dois estavam nos bancos traseiros. Todas as vítimas foram torturadas antes de morre. A suspeita é que os corpos tenham sido abandonados. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Policias da 9ª CIPM/Pirajá foram ao local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção dos corpos por volta das 15h. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

