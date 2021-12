Corpos de vítimas de deslizamento são liberados pelo IML

Os corpos das vítimas do soterramento na região da Baixa do Fiscal, em Salvador, foram liberados para enterro nesta segunda-feira, 11, pelo Instituto Médico Legal (IML). Quatro pessoas morreram em decorrência do acidente: Lucas Silva Santana, de 12 anos, Sandra Santana, Sival Santana, Delcik Barreto Venas, 64. Ainda não há confirmação do horário do velório e enterro.

Segundo o IML, as famílias das vítimas informaram que só irão retornar para retirar os corpos, nesta terça-feira, 12, já que estão providenciando os sepultamentos.

O deslizamento de terra causado pela forte chuva atingiu nove imóveis por volta do meio-dia de domingo, 10. Dez pessoas, que estavam dentro de casa, na hora do acidente, conseguiram sair. Seis delas, com ferimentos graves foram levadas para o Hospital Geral Ernesto Simões.

Os sobreviventes Maria Aparecida Almeida Gama, 45, Everson Gama Gomes, 22, Patrícia Gama Gomes e Gelson Maciel, tiveram escoriações leves e receberam alta da unidade médica nesta segunda. Já a adolescente Jamile Pereira Pinto, 15, e Jocileide Alves Ferreira, 37, que estavam no Hospital do Subúrbio, também foram liberadas.

