Corpos de vítimas de afogamento em Itapuã são encontrados

Os corpos de Wilson Neto dos Santos e Gabriel Alves dos Santos foram encontrados na manhã desta segunda-feira, 21, por mergulhadores do Salvamento Marítimo (Salvamar). Os dois homens se afogaram na praia de Itapuã, em Salvador, no último sábado, 19.

De acordo com o coordenador do Salvamar, João Luís, as vítimas foram localizadas por volta das 7h30. "O corpo Wilson foi encontrado na rua K, em Itapuã, e Gabriel em Piatã", completou o coordenador, sem dar mais detalhes sobre o resgate dos corpos.

As buscas pelos jovens foram retomadas às 7h, com a ajuda de equipes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros da Bahia (Gmar).

O caso

O afogamento aconteceu na tarde de sábado, quando os quatro jovens foram à praia do Farol de Itapuã.

De acordo com o 13º Grupamento de Bombeiros Militar / GMAR (GMB), três dos jovens nadavam no mar quando um deles começou a se afogar e os outros tentaram ajudar, mas também se afogaram.

Em seguida, o quarto jovem identificado como Nilson Weverton entrou no mar para tentar salvar os amigos, mas acabou se afogando. Ele conseguiu ser resgatado por um salva-vidas.

Gmar e Salvamar foram acionadas e fizeram buscas no local, mas não obtiveram êxito no sábado, encerrando a procura às 18h, por conta das dificuldades na visualização.

Na manhã de domingo, 20, as buscas foram reiniciadas e, por volta das 17h30, o corpo de Diego Paranhos Guimarães, 26 anos, foi localizado na altura do restaurante Ki Mukeka, nas proximidades de onde as vítimas se afogaram.

