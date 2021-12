Corpos de três homens são achados dentro de casa no Lobato

Os corpos de três homens foram encontrados dentro uma casa, localizada na rua Pedra Dourada, no bairro do Lobato, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, 2. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), por volta das 7h, moradores da região fizeram a denúncia.

Viaturas da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar do Lobato foram até o local do crime. As vítimas foram mortas com disparos de arma de fogo. A autoria e a motivação dos assassinatos ainda são desconhecidas.

Até as 9h, nenhum suspeito de ter efetuado os disparos foi preso. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi encaminhado para fazer a remoção dos corpos.

