Corpos de policiais mortos em assalto são sepultados

O corpo do policial Tayrone Carlos da Silva, morto com um colega neste sábado, 20, dentro de um ônibus na BR-324, foi enterrado neste domingo, 21, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador. Amigos e familiares acompanharam a cerimônia emocionados.

O corpo do também policial Agnaldo Almeida já tinha sido sepultado mais cedo, no Cemitério do Campo Santo.

Os dois estavam dentro do ônibus quando o coletivo foi assaltado. Durante a ação, um dos bandidos percebeu um volume na calça de Agnaldo e pediu que ele levantasse. O criminoso esfaqueou o policial ao ver sua arma.

Tayrone, que estava acompanhado da esposa, saiu em defesa de Agnaldo, mas acabou sendo baleado por um dos assaltantes. O bandido usou o revólver de Agnaldo para atirar em Tayrone.

