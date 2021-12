Corpos de mulher e bebê são achados na região do Iguatemi

Os corpos de uma mulher e um bebê de aproximadamente 1 ano foram encontrados na manhã deste domingo, 12, na avenida ACM, próximos ao Iguatemi. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a relação entre as mortes, já que os corpos foram encontrados em locais diferentes.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o corpo da mulher foi achado nas proximidades do Centro Empresarial Iguatemi. Já o corpo do bebê foi localizado no Rio Camurujipe, próximo a Estação de Transbordo.

Ainda segundo a Stelecom, equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, além de peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizarem a perícia.

O caso foi registrado na 16ª Delegacia Territorial, na Pituba.

adblock ativo