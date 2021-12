Corpos de crianças mortas em naufrágio serão enterrados nesta quarta

Os corpos de nove crianças que morreram no Lago de Sobradinho, após acidente com o barco em que viajavam, serão enterrados às 7h desta quarta-feira, 15, no Cemitério Municipal de Pilão Arcado. O sepultamento aconteceria nesta terça-feira, 14, mas o pai de cinco irmãos e a mãe de um menino chegam de São Paulo na noite de hoje ao município para o enterro.

As vítimas do naufrágio foram veladas na Câmara de Vereadores de Pilão Arcado durante todo o dia de hoje. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ficar de prontidão para prestar apoio aos parentes, caso fosse necessário, já que eles estavam abalados com a tragédia.

O corpo de Jucicarla Ferreira Lacerda, de 10 anos, que foi encontrado por volta das 6h15 desta terça, foi periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Juazeiro e deve chegar em Pilão Arcado por volta de 0h desta terça-feira. O sepultamento do corpo de Jucicarla será feito amanhã junto com os outros corpos. O prefeito João Ubiratan Queiroz Lima decretou luto oficial de 3 dias e escolas e repartições públicas estiveram fechadas nesta terça.

O enterro das crianças Matias Souza Mangueira, de 5 anos e Marcus Vinícius Souza Mangueira, de 6, será realizado às 7h desta quarta-feira, no povoado de Nova Holanda, que fica a 180 km da cidade de Pilão Arcado. Os corpos foram velados em Pilão Arcado e seguiram para Nova Holanda por volta das 17h desta terça-feira.

Dos 7 sobreviventes, apenas uma criança contou como conseguiu se salvar. Jaqueline Ferreira Falcão, 10 anos, é filha do condutor da embarcação, Ailton Andrade, e perdeu o irmão, Jackson Ferreira Falcão, no acidente. "O irmão do meu padrasto me salvou, achei que fosse morrer", disse a garota, referindo-se a Raimundo Lopes de Andrade.

Segundo o delegado Arnóbio Dionísio Soares, o condutor do barco, Ailton Andrade, que foi ouvido na última segunda-feira na delegacia de Pilão Arcado, deve ser indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Na próxima semana, as mães e a avó das crianças mortas também serão ouvidas.



Última vítima - O corpo de Jucicarla Ferreira Lacerda, de 10 anos, foi o último a ser resgatado após o naufrágio do último domingo, 12, no lago de Sobradinho, próximo à cidade de Pilão Arcado, cerca de 774 km de Salvador.

Nesta segunda-feira, foram encontrados os corpos de Íris Vitória Ferreira Lacerda, de 1 ano e 8 meses; Ézio Carlos Teixeira Lacerda Sobrinho, de 1 ano e 11 meses; Pablo Ferreira Lacerda, de 8 anos; Lindinês Ferreira Lacerda, 16 anos; Marcos Vinicius Souza Mangueira, de 6 anos; Rian Lacerda, também de 6 anos; Cauã Lacerda, de 5 anos; Tarcísio Lacerda, 6 anos; Jackson Lacerda, de 11 anos; e Matias Souza Mangueira, de 5 anos. Outras 7 pessoas sobreviveram ao acidente.

Também sobreviventes do acidente, Levenita Franscica de Souza, de 55 anos, perdeu 10 netos e um bisneto, todos com idade entre de 1 ano e meio e 15 anos.

Acidente - Na noite do último domingo, 12, um barco - conhecido como 'rabeta' - com 18 pessoas a bordo, a maioria da mesma família, virou nas águas do Lago de Sobradinho, na altura do povoado de Alto do Galvão, região de Pilão Arcado.

De acordo com o delegado titular da Delegacia da cidade, Arnóbio Dionísio Soares, o barco tinha capacidade para conduzir apenas três pessoas - ou até seis no caso de não carregar objetos pesados.

As buscas foram dificultadas por que a ajuda mais próxima seria das unidades do Corpo de Bombeiros das cidades de Juazeiro e Petrolina (PE), que ficam a uma distância de cerca de 280 km do local do acidente. Por este motivo, os moradores e a Polícia Civil trabalharam em conjunto para tentar encontrar sobreviventes ou resgatar corpos.

O Lago de Sobradinho possui 400 km de extensão e 4.214 km² de área. Em alguns trechos, a largura chega a 25 km. Foi construído na década de 1970, com o represamento das águas do São Francisco.

