Corpos de casal são enterrados em cortejo silencioso

Os corpos do projetista Renato Giffoni Habib, 58 anos, e da mulher dele, Nélida Cristina de Oliveira Habib, 55 anos, assassinados no domingo, 25, foram enterrados nesta terça-feira, 27, no Cemitério Campo Santo, em Salvador. O filho do casal, o estudante de engenharia mecânica Bruce Habib, não acompanhou a cerimônia.

Um amigo dele, que não se identificou, afirmou que o jovem foi orientado pela família a não comparecer ao sepultamento dos pais. Nesta segunda, 26, a delegada Andréa Ribeiro, coordenadora da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico) do Departamento da Homicídios (DHPP), disse que não descartava o envolvimento de Bruce no crime.

Essa hipótese é refutada pela família, de acordo com um primo de Bruce, identificado apenas pelo prenome Vinícius. Um dos poucos a falar com a imprensa durante o enterro, ele disse que a família descarta a participação do estudante no assassinato de Renato e Nélida Cristina, por conta do bom relacionamento que ele tinha com os pais.

Homicídio

Renato e a mulher foram mortos dentro da casa em que viviam. O filho do casal também estava no imóvel, que fica no bairro de Placafor. Os três foram rendidos por bandidos, que os algemaram. Bruce disse para a polícia que aproveitou um vacilo dos criminosos para conseguir fugir.

O casal foi morto com tiros na cabeça. A polícia ainda investiga a motivação e autoria do duplo homicídio.

O primo de Bruce disse que a família acredita que Renato e Nélida Cristina foram mortos em um assalto que não deu certo. Segundo Bruce, os criminosos roubaram dois celulares e um revólver da casa dos pais.

Emoção

A outra filha do casal, Karina Oliveira, acompanhou o enterro dos pais bastante emocionada. Ela veio de São Paulo, onde mora, para acompanhar os sepultamentos.

Os corpos de Renato e Nélida Cristina foram enterrados no final da manhã após um cortejo silencioso.

