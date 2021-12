Corpos de baiana de acarajé e filha são enterrados

Foram enterrados na tarde deste sábado, 10, no cemitério Campo Santo, na Federação, os corpos da vendedora de acarajé Elaine Brito Lima, 37, e de sua filha Manuela, de 3 anos, supostamente vítimas de crime passional, ocorrido nesta sexta-feira, 9, em Praia do Forte.

Durante o velório, familiares a amigos das vítimas não quiseram falar com a imprensa. Segundo a polícia, o ex-namorado de Elaine Lima, o vigilante Joselito Silva da Encarnação, 36, conhecido como Cláudio e Piti, foi à casa do filho de Elaine, Gabriel Lemos, 21, na Avenida ACM, em Praia do Forte - Mata de São João.

Ele atirou nela, na criança e em um amigo da família, Edmilson dos Santos Souza Fillho, 26, de quem tinha ciúmes, segundo o irmão de Elaine, Adelson Brito Lima.

Após atirar nos três, Cláudio se matou com um tiro na cabeça. O filho mais velho de Elaine, Gabriel, que estava em casa, saiu correndo assustado em busca de ajuda. O caso foi registrado pelo titular da Delegacia de Praia do Forte, Aldaci Ferreira.

Elaine tinha quatro filhos de outros casamentos e namorava há alguns meses com Cláudio que, assim como ela, morava no bairro de Brotas, em Salvador. "Eles estavam juntos há alguns meses apenas. Ele (Cláudio), era conhecido por ser violento, minha família já tinha aconselhado ela a se afastar dele", contou Adelson.

Mudança

Conforme o irmão de Elaine, ela tinha se mudado de Salvador há cerca de 15 dias para a casa do filho, em Praia do Forte, para ficar mais próxima dos meninos e se afastar do ex-namorado. Adelson conta, ainda, que a irmã estava em busca de se estabelecer pela região, já que buscava trabalhos como cabeleireira e vendedora de acarajé, atividades que já exercia na capital.

Segundo Adelson, o casal tinha histórico de brigas constantes, pois Joselito demonstrava comportamento frequentemente agressivo, devido ao "ciúme desenfreado" que tinha da mulher.

"Ele só não matou meus outros sobrinhos porque não tinha bala. O rapaz que foi morto era apenas amigo dela, não tinha nenhum envolvimento maior, eles não namoravam", afirmou.

Pessoas próximas à família disseram que o pai de Elaine sentiu-se mal e foi imediatamente internado em um hospital ao tomar conhecimento dos crimes.

Até o fechamento desta edição não havia informações sobre os outros dois corpos. A TARDE tentou falar com a assessoria da Polícia Civil, mas as ligações não foram atendidas.

adblock ativo