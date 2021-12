Corpos de 9 crianças mortas em naufrágio são enterrados em Pilão Arcado

Os enterro dos corpos das nove crianças mortas em um naufrágio no Lago de Sobradinho aconteceu na manhã desta quarta-feira, 15, no cemitério municipal de Pilão Arcado. Outras duas crianças, Matias Souza Mangueira, de 5 anos e Marcus Vinícius Souza Mangueira, de 6, também foram enterradas em um cemitério no povoado de Nova Holanda, que fica a 180 km de de Pilão Arcado.

O sepultamento que aconteceria na terça, 14, foi adiado porque Elenildo Moreira Falcão, pai de cinco das crianças mortas (Pablo Ferreira Lacerda, Íris Vitória Ferreira Lacerda, Lindinês Ferreira Lacerda, Tarcísio Ferreira Lacerda e Jucicarla Ferreira Lacerda) e Lucinéia Ferreira de Souza, mãe de Rian Lacerda, que também morreu no acidente, chegaram de São Paulo na noite de terça-feira ao município.

Acidente - Na noite do último domingo, 12, um barco - conhecido como 'rabeta' - com 18 pessoas a bordo, a maioria da mesma família, virou nas águas do Lago de Sobradinho, na altura do povoado de Alto do Galvão, região de Pilão Arcado.

Morreram no acidente as crianças: Íris Vitória Ferreira Lacerda, de 1 ano e 8 meses; Ézio Carlos Teixeira Lacerda Sobrinho, de 1 ano e 11 meses; Pablo Ferreira Lacerda, de 8 anos; Lindinês Ferreira Lacerda, 16 anos; Marcos Vinicius Souza Mangueira, de 6 anos; Rian Lacerda, também de 6 anos; Cauã Lacerda, de 5 anos; Tarcísio Lacerda, 6 anos; Jackson Lacerda, de 11 anos; Matias Souza Mangueira, de 5 anos; e Jucicarla Ferreira Lacerda, de 11 anos. Outras 7 pessoas sobreviveram ao acidente, entre elas uma criança de 10 anos.

De acordo com o delegado titular da Delegacia da cidade, Arnóbio Dionísio Soares, o barco tinha capacidade para conduzir apenas três pessoas - ou até seis no caso de não carregar objetos pesados. O Lago de Sobradinho possui 400 km de extensão e 4.214 km² de área. Em alguns trechos, a largura chega a 25 km. Foi construído na década de 1970, com o represamento das águas do São Francisco.

