Corpos de 13 vítimas são identificados pelo IML

O Instituto Médico Legal (IML) de Salvador já identificou os corpos de 13 vítimas dos deslizamentos de terra ocorridos na comunidade do Barro Branco, na região da avenida San Martin, e na localidade de Marotinho, em Bom Juá, na manhã desta segunda-feira, 27.

Confira os nomes:

Adriano Bispo Pereira, 11 anos

Elaine Oliveira dos Santos, 30 anos

Geraldina da Cunha Bispo Reis, 35 anos

Jocenildo dos Santos Luz, 36 anos

Joice Bispo Reis, 15 anos

Jonatas Bispo Reis, 13 anos

José Cosme Oliveira Luz, 56 anos

Maria José dos Santos, 75 anos

Maria Teresa de Jesus Silva, 57 anos

Magnólia Paim dos Santos, 44 anos

Roberto Ubirantan dos Santos Junior, 16 anos

Samuel Santos de Oliveira, 12 anos

Sivaldo Silva Neves Filho, 30 anos

Apenas nove corpos ainda permanecem no IML, com exceção de Jonatas Bispo Reis, Joice Bispo Reis, Adriano Bispo Pereira e Geraldina da Cunha Bispo Reis, que foram sepultados, nesta terça, no Cemitério Municipal de Brotas, e Samuel Santos de Oliveira e Maria Teresa de Jesus Silva, que foram enterrados, também nesta terça, no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Outras vítimas

Na tarde desta terça, as equipes de resgate encontraram mais dois corpos na localidade do Barro Branco, na Av. San Martin. Por volta das 15h30, foi localizado a 15ª vítima. O corpo de uma adolescente de 14 anos, de prenome Cássia Souza. Mais cedo, por volta de 13h, as equipes de resgate retiraram, debaixo de uma geladeira, o corpo da 14ª vítima, de prenome Zenaide, de 59 anos, que era mãe de Sivaldo Filho.

