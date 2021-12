Corpo que pode ser de músico sumido é removido da Paciência

Um corpo, que pode ser do músico Maicon Charles, desaparecido há quatro dias na região do Rio Vermelho, foi removido do mar da praia da Paciência, na noite deste sábado, 13. A operação de busca, iniciada nesta manhã, foi encerrada por volta das 19h30, segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Na região onde o corpo foi encontrado, havia documentos sem foto e cartões de crédito com o nome de Maicon Charles. Amigos do artista que estiveram no local reconheceram o cadáver por conta das tatuagens. O corpo estava preso em uma pedra, o que dificultou a remoção já que era necessário quebrar a rocha. A maré alta também dificultou os trabalhos. As buscas foram suspensas às 11h30 e retomadas por volta das 16h30, período do dia em que a maré estaria mais baixa.

Denis Souza, 32, que é primo do baterista, relatou que há informações de que o músico desceu para a praia acompanhado, mas alguns amigos negam. Os familiares de Maicon vieram de Candeias, Região Metropolitana de Salvador, para acompanhar as buscas na capital baiana.

O delegado Antônio Fernandes Soares informou que, mesmo ainda não tendo a confirmação de que o corpo seja de Maicon, os indícios apontam para que seja mesmo o músico. Um colega de Maicon Charles afirma ter reconhecido uma tatuagem.

