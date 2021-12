Corpo encontrado em Portão pode ser de mãe de bebê abandonado

O corpo de uma mulher foi desenterrado, na manhã deste domingo, por policiais militares do Corpo de Bombeiros. A suspeita é de que seja de Camila Pedreira Frias, 22 anos, mãe do bebê R.F.P. que foi abandonado dentro de um carro no condomínio Paralela Park, na Avenida Paralela, no último dia 10. O corpo estava em estado avançado de decomposição, o que atrapalhou a identificação.



Na mesma cova onde estava enterrada a mulher, em um terreno alagadiço conhecido como Fonte das Pedras, em Portão (distrito de Lauro de Freitas), foi encontrado outro corpo, do sexo masculino, que a titular da Delegacia de Homicídios, Francineide Moura, acredita ser da pessoa que trouxe a jovem de São Paulo para Salvador.



Pelas informações levantadas pela polícia baiana, o rapaz, que teve as mãos decepadas pelos criminosos, seria da cidade paulista de Santos, local para onde Camila teria ido, antes de desaparecer, segundo depoimento da mãe da jovem, Valquíria Pedreira dos Santos, 40. A identidade do homem, no entanto, ainda é ignorada pela polícia.



“Desde o início trabalhávamos com a possibilidade de encontrar duas pessoas, uma vez que o padastro da jovem – que está preso na Bahia e vem colaborando com as investigações – tinha informado que a enteada não sabia dirigir e que não viria à capital sozinha com o bebê”, afirma a delegada.



Chupeta - De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Guerra, ao escavar o local, dois corpos com as pernas entrelaçadas foram localizados. Ambos apresentavam gigantismo, ou seja, estavam em decomposição. “A mulher, de pele branca, que vestia camiseta e calça capri, estava por baixo de um homem que usava bermuda, também de características caucasianas”, informou.



De acordo com o perito do Departamento Técnico da Polícia e responsável pela remoção, Fábio Lima, cinco tatuagens de borboletas na perna da mulher podem ajudar na identificação do corpo. Um prendedor de chupeta também foi encontrado na camiseta da vítima, o que aumenta a possibilidade da mulher morta ser a mãe do bebê abandonado.

Leia detalhes da investigação da polícia sobre os corpos encontrados em Portão na edição impressa de A TARDE desta segunda, 24.

