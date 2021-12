Corpo encontrado em Plataforma é de jovem sumido após assalto

O Grupamento de Bombeiros Militar/GMAR (13°GBM/GMAR) confirmou que o corpo encontrado flutuando na praia de Plataforma na manhã desta sexta-feira, 7, pertence de fato a Robson de Jesus Santos Junior, de 19 anos, que foi jogado ao mar junto com outras três pessoas, após assalto e tentativa de estupro cometidos por dois homens.

De acordo com informações do corpo de bombeiros, quem realizou o reconhecimento foi o pai da vítima, que foi levado até o local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) já foi acionado, para fazer a remoção. As buscas pelo jovem haviam começado desde a manhã da sexta-feira 6.

Segundo informações da polícia, Robson estava em um barco juntamente com duas mulheres e um homem, quando dois outros homens que já estavam na embarcação tentaram estuprar as mulheres, roubaram os pertences do grupo e em seguida jogaram os quatro no mar.

O outro homem foi socorrido por um pescador e as mulheres conseguiram nadar até a praia. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos. O crime está sendo investigado.

