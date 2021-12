Corpo é encontrado no mar da praia de Boa Viagem

Banhistas encontraram um corpo no mar da praia de Boa Viagem, na Cidade Baixa, na manhã desta quarta-feira, 15. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o corpo tem características de um homem.

De acordo com as testemunhas, o corpo está sem camisa e com o rosto virado para a água. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) foi ao local para realizar a remoção. Ainda não se sabe a causa da morte da vítima.

