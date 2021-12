Corpo é encontrado em lagoa no Cabula; vítima pode ser soldado desaparecido

Um corpo foi localizado nesta segunda-feira, 9, por equipes do Corpo de Bombeiros, na Lagoa da Pedreira, região do Cabula. Vítima pode ser um soldado que estava desaparecido após ser agredido por homens armados na noite deste domingo, 8.

O soldado do 6º Batalhão de Polícia do Exército, identificado como Fernando Guardiano, 20, estava na companhia de um amigo, quando foi abordado pelo grupo. Após as agressões, as duas vítimas foram obrigadas a entrar na Lagoa. O companheiro conseguiu fugir, porém Fernando teria sido alvejado a tiros.

Desde o ocorrido, as buscas foram realizadas por cerca de sete bombeiros até o fim desta manhã, quando ocorreu a localização. O corpo ainda aguarda a identificação do Departamento de Polícia Técnica.

