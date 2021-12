Corpo é encontrado em galpão de empresa que faz coleta de lixo

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 16, dentro do galpão de uma empresa de lixo, localizada na rua Professor Moura Bastos, no bairro do IAPI, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após a informação de que havia um corpo nas dependências da 'Revita". No local, a guarnição realizou o isolamento da área e solicitou os agentes do Departamento de Polícia Técnica para a remoção do corpo.

A Polícia Civil investiga o crime.

