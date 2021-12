Corpo é encontrado em frente a posto de gasolina em Periperi

O corpo de homem Diogenes Lima Moura de 27 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 14, na avenida Afrânio Peixoto (av. Suburbana), em frente a um posto de gasolina na rotatória de Periperi.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), uma viatura da Polícia Militar passava pela região, quando foi abordada por moradores, que informaram que havia uma pessoa morta no local com marcas de tiros.

Ainda segundo a Stelecom, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, mas ainda não chegou na avenida. O órgão não soube informar a autoria nem a motivação do homicídio.

