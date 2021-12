Corpo é encontrado em faixa de areia na Barra; polícia isolou local

Um corpo despido foi encontrado na manhã desta quarta-feira, 13, no bairro da Barra, em Salvador. Um delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou, em entrevista a uma emissora de televisão, que a vítima, identificada pelo apelido "Foguinho", foi baleado no tórax. De acordo com a autoridade, moradores disseram que ele foi visto pela última vez com um homem identificado como "Fabinho".

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada na noite anterior após moradores terem ouvidos disparos de arma de fogo na avenida Oceânica. Na ocasião, os policiais fizeram uma varredura na região, mas não confirmaram a ocorrência.

Já na manhã desta quarta, a polícia voltou a ser acionada, sendo que desta vez por conta de um corpo que foi localizado no Cristo. Contudo, não há confirmação se as duas ocorrências estão relacionadas. O corpo já foi removido do local. A Polícia Civil investiga o crime.

Área onde o corpo foi encontrado foi isolado pela polícia (Foto: Luciano da Matta | Ag. A TARDE)

