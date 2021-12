Corpo é encontrado em areia de praia em Salvador

Um corpo foi encontrado na areia da praia da Barra na manhã deste domingo, 28, em Salvador. A informação foi confirmada pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom).

Não há informações sobre a identificação da vítima. Uma viatura da Rondas Especiais da Polícia Militar (Rondesp) já foi encaminhada para o local.

Segundo a Stelecom, suspeita-se que o corpo seja de um adolescente que desapareceu juntos com um amigo nesta sexta-feira, 26, quando eles tentaram pegar uma bola que caiu no mar.

Ainda de acordo com a Stelecom, neste sábado, 27, testemunhas informaram que teriam visto dois corpos boiando na altura do Yatch Clube da Bahia, na Barra. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local, mas nenhum corpo foi encontrado.

Ao Portal A TARDE o Tenente Serrão, do Corpo de Bombeiros, informou que tudo indica que o corpo seja de um dos jovens desaparecidos, mas somente o Departamento de Polícia Técnica (DPT) pode confirmar a identidade da vítima. Segundo ele as buscas continuarão até encontrarem o corpo do outro adolescente.

Caso

Dois adolescentes, identificados como Rafael Rodrigues Ventura, 14 anos, e Antônio Carlos da Costa da Silva, 17 anos, estavam jogando futebol com um grupo de amigos na areia da Praia da Barra, na noite desta sexta quando a bola caiu no mar. Os dois e mais um outro adolescente entraram na água para buscar o brinquedo e desapareceram na correnteza. O terceiro jovem, não identificado, conseguiu retornar.

A Capitania dos Portos esteve no local, que fica em frente ao Barra Center, e realizou buscas até por volta das 2h da madrugada deste sábado, mas os garotos não foram localizados. O acidente foi por volta das 20h30.

