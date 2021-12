Corpo é encontrado dentro de veículo abandonado na av. Vasco da Gama

Nada de rabecão. O corpo de um homem encontrado no porta-malas de um Fiat Siena branco, na manhã desta segunda-feira, 28, na Avenida Vasco da Gama, foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) por um guincho da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Isso porque os motoristas do rabecão estavam reunidos com a Coordenação Financeira do DPT para tratar dos salários atrasados. Eles retornaram ao trabalho ainda pela manhã, conforme informou, em nota, a assessoria de comunicação do departamento.

“Em respeito a Lei Anticalote, o DPT realizou o pagamento de uma das duas faturas que foram retidas por conta da inadimplência da empresa terceirizada LC. Quanto ao mês de outubro, a nova empresa está em atraso e será feito o distrato do contrato, o salário está retido e será pago também diretamente aos funcionários”, diz a nota do DPT.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o corpo encontrado no porta-malas do veículo foi identificado como Wellington Bispo Santos, 25 anos. Ele foi assassinado a tiros.

A Polícia Civil informou não ter sido possível precisar com quantos tiros o jovem foi morto, pois o corpo estava em decomposição.

“O que a gente sabe é que não aconteceu ali, pois os moradores não ouviram tiros”, afirmou a major Maria Cleudi Milanezi, comandante da 12ª CIPM (Ondina/ Rio Vermelho).

PMs da 12ª CIPM descobriram que a placa exibida pelo veículo (OLE-5108) não corresponde ao chassi. Isso é um indício de que o carro pode ter sido roubado e a placa clonada, segundo Getúlio Barbosa, coordenador de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Relatos de moradores e comerciantes indicam que o Fiat Siena branco estava estacionado na Avenida Vasco da Gama, sentido Hospital Geral do Estado (HGE), desde a manhã de domingo, 27.

Somente na madrugada de ontem, após perceberem um mau cheiro procedente do veículo, populares chamaram a polícia. “Quando abri meu comércio às 6h da manhã de domingo, o carro já estava aí. Ninguém desconfiou porque tem muitos moradores aqui. A gente pensou que algum morador tinha estacionado”, afirmou um comerciante. “Largaram o cara já morto aí”, disse outro morador da região.

