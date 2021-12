Corpo é encontrado dentro de container de lixo em Pituaçu

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um container de lixo, na rua do Cascalho, em Pituaçu, na madrugada deste domingo, 27.

De acordo Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), moradores do bairro acharam o corpo, que ainda não foi identificado, por volta das 3h30 e informaram a situação à polícia. Segundo informações dos moradores, a vítima era usuária de drogas e perambulava pelo bairro.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram no local e constataram que o homem, que aparentava ter 25 anos, foi esfaqueado em várias partes do corpo, inclusive na cabeça e pescoço. Conforme laudo do DPT, a faca usada no crime foi uma peixeira.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime. Até as 12h deste domingo, nenhum suspeito foi preso.

