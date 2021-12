Corpo é encontrado dentro de carro na avenida Gal Costa

Um homem identificado como Tiago Alves Duarte, 27 anos, foi assassinado a tiros dentro de um Corsa Classic, por volta das 7h da manhã desta quarta-feira, 23, na Avenida Gal Costa, no bairro de São Marcos.

O crime ocorreu na pista sentido Avenida São Rafael, próximo a uma localidade conhecida como Jamaica. Segundo o segurança Claudinei Caneta, o veículo era conduzido pelo seu irmão, Tarcísio Silva Santos, 28, que havia oferecido uma carona à vítima a poucos metros dali.

“Meu irmão teve sorte de não ser atingido. Ele conseguiu correr até a região do Hospital São Rafael. De lá, me ligou desesperado, dizendo que tinha acabado de sair de casa, em Sussuarana, e acontecido isso. Disse que estava indo para o trabalho no momento em que Tiago acenou pedindo carona. Quando ele parou, por causa de um engarrafamento, chegaram dois caras em uma moto e atiraram no rapaz”, relatou o segurança.

De acordo com ele, Tarcísio “não tem envolvimento com nada de errado”, pois trabalha em uma empresa de dedetização da família. “Esse carro que ele usa pra trabalhar é de minha mãe. Só sei que Tarcísio conhecia esse rapaz do futebol, já que ele também morava em Sussuarana”, detalhou Claudinei.

Conforme a perícia, pela distinção dos projéteis, os criminosos usaram mais de um tipo de arma, cujos disparos atingiram a cabeça de Tiago. No local, moradores e curiosos evitaram falar com a reportagem.

Vítima tinha passagem

A assessoria da Polícia Civil informou à equipe de reportagem que Tiago tinha diversas passagens por roubo de veículos. Durante o levantamento cadavérico, peritos encontraram no bolso dele dois isqueiros e um carregador de celular. Já no banco de trás do carro, havia panfletos da empresa de dedetização e uma bíblia.

Até a conclusão desta edição, Tarcísio prestava depoimento na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação e autoria do assassinato serão investigadas pela delegada Jamila Cidade, titular da 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central). Até por volta das 11h da manhã, o corpo da vítima ainda não tinha sido removido do local.

adblock ativo