Corpo é encontrado dentro de barril no Comércio

Um corpo foi encontrado dentro de um barril na tarde desta sexta-feira, 16, na avenida Jequitaia, no bairro do Comércio, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado por volta das 13h30. Quando chegou no local, a guarnição policial isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realização de perícia e remoção do corpo.

A Polícia Civil investigará o caso.

