Corpo é encontrado boiando em praia do Rio Vermelho

Um corpo foi encontrado boiando, na manhã desta quinta-feira, 18, no mar da Praia da Paciência, no bairro do Rio Vemelho, em Salvador. A pessoa ainda não foi identificada.

Segundo o delegado Antônio Fernando, titular da 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho), ainda não há informações sobre o que causou a morte da vítima. Ele, no entanto, acredita que a pessoa tenha se afogado.

Agentes da 7ª DT e da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local e aguardam a chegada da perícia para investigação do caso.

