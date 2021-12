Corpo é achado com marcas de tortura no Parque Bela Vista

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de tortura dentro de casa, no Conjunto dos Comerciários, na rua Mário Campos, no Parque Bela Vista (Brotas), na manhã desta quarta-feira, 30.

A polícia foi ao local depois de receber denúncias de mau cheiro feitas pelos moradores. A perícia, que analisou o corpo da vítima, estima que a morte tenha ocorrido na segunda-feira, 28.

A vítima, ainda não identificada, tinha marcas de asfixia causadas por fio, queimaduras de ferro elétrico no rosto e diversas facadas nas costas.

A linha de investigação trabalhada pela polícia é de latrocínio, pois faltavam objetos na residência no momento em que o corpo foi encontrado.

