Corpo do governador de Sergipe é cremado em Salvador

O corpo do governador de Sergipe, Marcelo Déda, foi cremado nesta terça-feira, 3, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Durante a cerimônia, familiares, políticos e amigos, entre eles o governador da Bahia, Jaques Wagner, prestaram homenagens. As cinzas, que devem ficar prontas em dois dias, serão levadas para Aracaju.

"Marcelo era uma grande pessoa que deixa um legado e marca uma história. É um momento muito triste, uma despedida, mas sabemos que tem uma estrela brilhando no céu", disse Wagner.

"Déda também tinha uma caminhada política que fazia como um sacerdócio. Fará muita falta e deixa um exemplo para todos os gestores de hoje. A gente o homenageia aprendendo um pouco do que ele foi", completou o governador da Bahia.

Além de Wagner, os senadores Walter Pinheiro e Lídice da Mata, o vereador Waldir Pires e o secretário da Casa Civil do Estado, Rui Costa, também estiveram presentes.

O corpo de Déda, que morreu na madrugada de segunda, 2, aos 53 anos, depois de passar seis meses internado em São Paulo lutando contra um câncer, chegou à Base Aérea de Salvador, nesta terça, por volta das 17h, em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Pela manhã, a presidente Dilma Rousseff declarou luto oficial de três dias em todo o País pela morte do governador, que foi um dos fundadores do PT. O decreto com a decisão está publicado no Diário Oficial da União desta terça.

Antes de ir para a capital baiana, o corpo de Déda foi velado, na segunda à tarde, no Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju. Depois, seguiu em cortejo fúnebre em um carro do Corpo de Bombeiros pelas ruas da cidade até o aeroporto.

Familiares, políticos e amigos participaram da cerimônia de cremação, em Brotas (Foto: Manu Dias/GOVBA)

Caixão com corpo chegou em Salvador por volta das 17h (Foto: Manu Dias/GOVBA)

