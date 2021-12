Corpo do governador de SE chega a Salvador para cremação

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com o corpo do governador de Sergipe, Marcelo Déda, pousou na Base Aérea de Salvador por volta das 17h desta terça-feira, 3. Déda, que morreu vítima de câncer, foi trazido para a capital baiana para ser cremado. Familiares do governador também vieram no voo.

O corpo dele será cremado no Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, e as cinzas serão levadas para Aracaju.

A presidente Dilma Rousseff declarou, pela manhã, luto oficial de três dias em todo o País pela morte do governador. O decreto com a decisão está publicado no Diário Oficial da União desta terça.

Déda morreu na madrugada de segunda-feira, 2, depois de passar seis meses internado em São Paulo lutando contra um câncer.

O velório do corpo do governador foi aberto na segunda à tarde no Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju.

