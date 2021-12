Corpo do arquiteto Lelé será sepultado nesta 6ª em Brasília

O corpo do arquiteto João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé, foi velado na manhã desta quinta-feira, 22, na Igreja Ascensão do Senhor, situada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Lelé estava internado há três meses no Hospital Sarah Kubitschek, um dos edifícios por ele projetado. Ele tinha câncer na próstata e faleceu na quarta, 21, por volta das 12h10, e deixou esposa, três filhas e netos.

Após o meio-dia, o corpo foi levado para Brasília, onde o velório teve continuidade na Câmara dos Deputados. O sepultamento está previsto pata acontecer nesta sexta, 23, às 10h, na Ala dos Pioneiros, no Cemitério Campo da Esperança.

Ex-assistente de Oscar Niemeyer, Lelé realizava trabalho inigualável de arquitetura moderna e sustentável. "Ele sempre buscou o bem-estar com inteligência e economicidade", disse Sônia Filgueiras Lima, jornalista e filha de Lelé.

Gênio

A arquiteta Adriana Rabello, também filha dele, disse que Lelé era um gênio. Ela, que recebeu grande influência do pai, ajudou-o a dirigir o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat - criado por ele -, que será encerrado em virtude do falecimento. "Sem meu pai, o instituto não faz sentido", exalta Adriana.

A deputada estadual Maria Del Carmen e o deputado Federal Zezéu Ribeiro, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT-BA), compareceram à cerimônia.

Também estiveram no velório o ex-prefeito de Salvador, Manuel Castro; o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR), Haroldo Pinheiro; a presidente do Instituto de Arquitetura do Brasil na Bahia (IAB-BA), Solange Araújo; entre outros.

As obras de Lelé (nascido no Rio de Janeiro) estão espalhadas pelo país. Em Salvador, ele deixou um 'pedaço de si' em cada obra, no CAB; no Hospital Sarah; na Igreja dos Alagados; nas passarelas e na estação da Lapa. Seu ultimo projeto foi a passarela do Centro Histórico de Salvador, que ligará o Pelourinho à avenida Joana Angelica.

adblock ativo