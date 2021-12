Corpo decapitado é encontrado dentro de mala em Salvador

Um corpo decapitado foi encontrado dentro de uma mala por volta das 5h40 desta sexta-feira, 24, na rua Ramos de Queiroz, em Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.



Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar, o cadáver, que aparenta ser do sexo masculino, tem cerca de dois dias no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para fazer perícia e remover o corpo para o Instituto Médico Legal.

