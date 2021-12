Corpo de vítima de afogamento é encontrado em Stella Maris

O corpo de um homem foi localizado na manhã desta segunda-feira, 13, na praia de Stella Maris, na orla de Salvador. A vítima se afogou na tarde do último sábado, 11.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta das 6h, quando o corpo foi localizado. Até o momento, a polícia não identificou a vítima. O corpo será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Equipes do Salva Vidas, do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) realizaram buscas neste final de semana, após o registro de afogamento.

