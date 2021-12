O uruguaio Sebastian Martinês Oggero, de 46 anos, foi encontrado morto por volta das 6h20 desta sexta-feira, 16, em um carro, modelo Grand Siena, no canteiro da avenida Princesa Isabel, no bairro da Barra. A vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira, 14, quando entrou em contato com a namorada dizendo que estava em Stella Maris.

As informações iniciais são que a namorada, que não teve o nome divulgado, estava indo para academia quando avistou o carro parado na via e reconheceu como de Sebastian. O veículo estava batido, com o vidro do lado direito quebrado, e o corpo no lado do banco do passageiro. A vítima namorava há seis meses e era corretor de imóveis em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), agentes isolaram a área e acionoram o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), que já está no local realizando a perícia e a remoção do corpo.

Um perito informou que, inicialmente, não foram encontrados nenhum sinal de violência no corpo da vítima, mas o resultado final só o laudo da necropsia pode dizer.

Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. O caso é investigado pela polícia.

Corpo de uruguaio é encontrado dentro de carro na Barra | Foto: Divulgação/ATarde

