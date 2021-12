Corpo de Ubiratan Castro será cremado no Jd. da Saudade

Um dos mais especiais griots (contadores de histórias) da Bahia. Desta forma foi definido por amigos e admiradores o historiador baiano Ubiratan Castro, de 64 anos, diretor da Fundação Pedro Calmon, ligada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que morreu na manhã desta quinta-feira, 3, na UTI do Hospital Espanhol.

Durante o velório do professor, ontem à tarde, no Palácio da Aclamação, houve quem lembrasse que griot é uma transliteração para o francês (guiriot) da palavra portuguesa "criado". "Criado da história", rememora Cristina Dias, militante do movimento negro baiano.

Mestre Ubiratan, como era conhecido na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia (FFCH-Ufba), ou Bira Castro, como era chamado pelos amigos e colegas de trabalho, morreu de infecção, dois meses após ter sido internado por conta de uma insuficiência renal.

O corpo do professor será cremado nesta sexta-feira, 4, às 10h, no Cemitério Jardim da Saudade (Brotas). "Foi meu mestre! Eu me espelhava no estilo que ele tinha de trabalhar e pesquisar. Era acadêmico encastelado e mantinha contato permanente com o povo baiano", disse o historiador e professor Jaime Sodré. Também professor da Ufba, o antropólogo Ordep Serra lembrou com saudade: "Um intelectual destacado e importante para o povo negro".

Pesar - O prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador do Estado, Jaques Wagner, divulgaram notas de pesar lamentando a morte do professor baiano. "Profundo conhecedor da história da Bahia e do Brasil, Ubiratan Castro foi um intelectual e pensador que contribuiu para a formação de muitas gerações de estudantes. Suas pesquisas, artigos e livros sobre os afrodescendentes são uma referência para compreendermos os acontecimentos históricos que marcaram o Brasil e a Bahia", afirmou o prefeito em nota.

Contribuição - Entre outras iniciativas à frente da Fundação Pedro Calmon, ele criou, em 2011, a primeira biblioteca virtual baiana, com temas relacionados à história do Estado. A coleção é composta por documentos do Arquivo Público do Estado, do Centro de Memória da Bahia, das bibliotecas públicas vinculadas à fundação e de materiais produzidos pela Fundação Pedro Calmon. Também foi iniciativa do historiador o Prêmio Kátia Mattoso, em homenagem à historiadora, que morreu em 2010.

Presença marcante no cortejo da Lavagem do Bonfim, o professor Bira foi contra a proibição da participação de animais em festas populares, em 2011. Na época, ele afirmou que retirar os animais significava extinguir um elemento de memória da participação popular. Destacado pela luta contra a discriminação racial e pela igualdade dos direitos da população negra, o professor já publicou diversos livros com a temática do negro.

*Colaborou Meire Oliveira

