Corpo de Ubiratan Castro é cremado no Jardim da Saudade

O corpo do historiador Ubiratan Castro, que morreu na noite de terça-feira, 3, em decorrência de uma infecção, foi cremado em uma cerimônia realizada na manhã desta sexta, 4, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas. Antes da cremação, uma missa em homenagem ao professor foi celebrada no Palácio da Aclamação, localizado no Campo Grande, onde o corpo foi velado.

Mestre Ubiratan, como era conhecido na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia (FFCH-Ufba), ou Bira Castro, como era chamado pelos amigos e colegas de trabalho, morreu de infecção, dois meses após ter sido internado por conta de uma insuficiência renal.

Entre outras iniciativas à frente da Fundação Pedro Calmon, ele criou, em 2011, a primeira biblioteca virtual baiana, com temas relacionados à história do Estado. A coleção é composta por documentos do Arquivo Público do Estado, do Centro de Memória da Bahia, das bibliotecas públicas vinculadas à fundação e de materiais produzidos pela Fundação Pedro Calmon. Também foi iniciativa do historiador o Prêmio Kátia Mattoso, em homenagem à historiadora, que morreu em 2010.

